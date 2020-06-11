‘Bacakların belli oluyor. Bir daha kütüphaneye şortla gelme!’

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 20 yaşındaki M.U. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gebze Gençlik Merkezi kütüphanesinde giydiği şort nedeniyle sorun yaşadı.

Güvenlik görevlisi tarafından ‘Bir daha buraya böyle gelme' diye uyarıldığını söyleyen M.U. Sözcü'ye konuştu. M.U. “3-4 gündür şort giyiyordum. Bakışların değiştiğini fark etmeye başladım. Dün güvenlik görevlisi yanıma geldi. Müdür beyin talimatıyla geldiğini söyledi. ‘Yanlış anlama ama böyle giyinmen hoş değil' dedi. Hatlarımın, bacaklarımın çok belli olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

MÜDÜR BEY RAHATSIZ OLUYOR!

Güvenlik görevlisinin “Bizim müdür beyimiz bu tarz şeylerden rahatsız oluyor” şeklinde konuştuğunu ifade eden M.U. şunalrı aktardı:

* Ben şort giymeye devam edeceğimi söyledim. Onlar gibi düşünmediğimi anlattım. ‘Başka yerde giy. Burada olmuyor, burada giyme' dediler.

* ‘Tamam' dedim konuyu kapattım. Bugün kütüphaneye gitmedim. Yarın tekrar gideceğim. Ve yine şort giyeceğim.

* Bir yanlış anlaşılma söz konusu yalnız onu düzeltmek istiyorum. Beni kütüphaneden çıkarmadılar. Uyardılar. Ancak bu bile başlı başına büyük bir yanlış.

“ABARTILDIĞI GİBİ DEĞİL”

Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Cintimar da iddialara doğruladı ve inceleme başlatıldığını açıkladı.

Sözcü'ye konuşan Cintimar, “Olayla ilgili bir inceleme başlattık. Abartıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Çocuğumuz rencide edilmemiş ve dışarı atılmamıştır. Güvenlik görevlisi bir kadın arkadaşımız kapı önünde sigara içerlerken sohbet esnasında uyarıda bulunmuş. Konuyla ilgili inceleme tamamlandıktan sonra resmi açıklama yapacağız” diye konuştu.