Bahçeli bir kez daha ‘TTB kapatılsın’ dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılışı 1 Ekimde yapılan TBMM’de düzenlenen grup toplantısında partililerine sesleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Türk Tabibleri Birliği’nin (TTB) kapatılması yönünde yaptığı çağrısı büyük tepki toplayan bu çağrısını grup toplantısında da tekrar etti.

“TÜRKİYE BU BADİREYİ EN AZ HASARLA ATLATACAKTIR”

Bahçeli’nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

* İnsanlık çok tehlikeli bir musibetin tahribatı altındadır. Bu musubet insandan insana bulaşan virüstür. Koronavirüs salgını, hayatın akışkanlığını bozmakla birlikte, siyasetten ekonomiye, sanattan spora pek çok alanda olumsuz tesirlerini göstermektedir.

* Bugüne kadar hiç tecrübe edilmeyen ağır bir yük insanlığın omuzlarındadır. Vahim hastalığın nerede ve ne zaman bir bedene tutunacağı belirsizliği devam etmektedir. Bize düşen telaşa kapılmamaktır.

* Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun tavsiye ettiği kurallara riayet etmektir. Hiçbir insanımızın hayatı riske atılmamalıdır. Dünya tarifi ve tanımı muhtevalı bir şekilde yapılamamış bir seyrü seferin içindedir. Ne getirip ne götüreceğini ön görmek mümkün değildir.

* Türkiye bu badireyi en az hasarla, en az kayıpla atlatacaktır. Bugüne kadar yapılanlar, bundan sonrası için güven vermektedir. Bilim Kurulumuz bazı çatlak seslere rağmen meseleye hakimdir.

“MÜFTERİ KORUSU, YALAN MAKİNESİ”

* Doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Kardeşlerimizin haklarını ödememiz mümkün değildir. Doktorlarımızı incitecek, morallerini zayıflatacak bir niyetin kafamızda belirmesi bile söz konusu değildir.

* Sağlık Bakanlığı’nın verileri üzerinden şüphe oluşturmaya çalışanlar müfteri korosu, yalan makinesidir. Bizim derdimiz TTB’ye yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıdır. Bu nedenle TTB kapatılsın diyorum. Hiç kimse öküz altında buzağı aramasın.

* CHP Genel Başkanı ve sivri zekalı CHP’li yöneticiler iftira kapılarını başka yerde açsın. TTB’ye kimin seçildiğini nihayetinde herkes görmüştür.

* Hükümet başarılı bir şekilde korona ile mücadele ederken, gerçekleri çarpıtanlara göz yumamaz, hareketsiz kalamazdık.

* Attığımız bir taşla aynı dalda tüneyen birden fazla kuş havalanmıştır. Kılıçdaroğlu’na tavsiyem, en iyi yaptığı işte ustalaşması, yeni bir deste alarak zilletin diğer ortaklarıyla oturmalarıdır. Bizim kağıda, küreğe ayıracak vaktimiz yoktur. Kılıçdaroğlu'nu ciddi bir siyaset adamı olmaya davet ediyorum. Eğer güldürü işine soyunmak istiyorsa durmasın ilerlesin.

* İnsan sevgisi Allah’ın bir lütfudur. İnsanımızın canına, insanımızın haysiyetine kasteden, nefret saçan, milletimizin gelecek özlemlerine takoz koyan kim varsa bizimle karşı karşıya gelmesi mukadderdir.