Bahçeli’den CHP’ye sert sözler: Siyaset kifayetsizliği

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrasında bir konuşma yaptı.

Konuşmasına İzmir’de yaşanan depremle başlayan Bahçeli, “Depremin karanlık yüzü, kahredici yönü bir kez daha varlığını göstermiştir. Üzüntümüzün tanımı ve tarifi yoktur. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza ise acil şifa dileklerimi hassaten ve tekraren paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

“CHP SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK GİBİ DAVRANIYOR”

İzmir'de yaşanan depremle ilgili CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davrandığını söyleyen Bahçeli şunları söyledi:

* İzmir'de 1989 yılından bugüne kadar bir dönem haricinde yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir.

* Seferihisar'ın bir önceki dönem belediye başkanı olan şahsın, depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın ne kadar dayanıksız olduğunu, beton parçaların kürekle bile nasıl kırılabildiğini, bununla ilgili de geçmişte hangi denetimleri yaptığını açıklaması ertelenemez görevidir.

* CHP Genel Başkanı'yla parti yöneticilerinin aynı anda girdikleri hezeyan nöbetinden bir türlü kurtulamamaları, sürekli yalana, dolana ve iftiraya müracaatları telafisi olmayan siyasi ahlak noksanlığının ileri düzeyde ifşa ve ilamıdır.

“İSTİSMAR KUMPASI BOZGUNA UĞRAMIŞTIR”

CHP'nin MHP'yi haksız yere suçladığını kaydeden Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

* Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir. Bu itibarla CHP'nin tahrikleri, taciz ve tahrip çabaları nafile bir gayrettir.

* Türkiye düşmanlarıyla devamlı ilişki ve irtibat halinde bulunan, siyaset kabloları ve karar organları yabancıların denetim ve kontrolüne geçen CHP'nin ve diğer zillet yedeklerinin husumet taktiklerine, hayasız provokasyonlarına ne aldanacak ne de kanacak vardır.

* Ülkesini kötülemek için bu kadar iştahlı olan dünya üzerinde pek az muhalefet partisi olduğu bir başka acıklı gerçek olarak karşımızdadır. CHP'nin yalancı sözcülerinin mumu yatsıdan önce sönmüştür.

* Hiçbir milli ve manevi konuda milletimize tercüman olamayan, olmayı da düşünmeyen CHP'nin depremin enkazı üzerine kurmak istediği istismar kumpası bozguna uğramıştır.

* Üstelik haksız yere partimizi suçlayan, hükümeti töhmet altında bırakan, devletle vatandaş arasında güvensizlik uçurumu oluşturmaya çalışan omurgasız CHP'nin melanet oyunu temelinden bozulmuştur.

* Aslında İzmir'de enkaz altında kalan CHP zihniyetinin belediyecilik anlayışı olduğu belgelenmiştir.

ABD SEÇİMLERİ YORUMU

ABD’deki başkanlık seçimi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, “ABD başkanlık seçimi yorumu isimler bazında değil ülkemiz hak ve çıkarları çerçevesinde yapılmalıdır. ABD’nin başkanlık seçimleri elbette hem ülkemizi ve dünyayı etkileme kapasitesi taşımaktadır. Biden’dan daha çok Biden’cı Trumpt’tan daha çok Trump’çı olmak yanlıştır.” dedi.

CUMHUR İTTİFAKININ RUHUNA UYGUN POLİTİKA

Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı’nda güncel ve ulusal konuları ele aldıklarını belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, toplantı ile ilgili şunları aktardı:

* Bugünkü Merkez Yönetim Kurulu Toplantımızda ülkemizi doğrudan ilgilendiren iç ve dış gelişmeler bütün veçheleriyle görüşülmüş, tam bir fikir ve görüş birlikteliği sağlanmıştır.

* İşleyen kongre takvimiz paylaşılmış ve MYK üyelerimiz bilgilendirilmiştir. Bundan sonraki siyasi çalışmalarımız gözden geçirilerek bilhassa Cumhur İttifakı'nın ruhuna ve duruşuna uygun politikalarımızın devamlılığına önemle vurgu yapılmıştır.

* Milliyetçi Hareket Partisi tecrübeli kadrolarıyla, engin fikriyatıyla, Türk ve Türkiye sevdasıyla yılmadan, yıkılmadan, yorulmadan, hiçbir menfi telkin veya dayatmaya prim vermeden yoluna inançla devam edecektir. (İHA)