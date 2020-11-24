Bahçeli’den İmamoğlu’na sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

* Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin mecburi şekilde ertelendiğini bu dönemde, öğretmenlerimizin mücadelelerine devam etmesini takdirle takip ediyoruz.

* Maalesef virüsün bulaşma hızı giderek artmaktadır. Aşıyla ilgili çalışmaların seyri, devlet millet çalışmasının gücü ve etkinliği virüsle mücadelenin hangi yönde gideceğini gösterecektir.

* Hükümet vehametin idrakindedir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymak büyük bir sorumluluktur.

* Özellikle vaka ve vefat sayılarıyla ilgili korku uyandıranların bize göre niyeti kötüdür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın Sağlık Bakanlığı’nın verilerini tekzip eden laçka açıklamalarının itibar edilecek hiç bir yanı yoktur.