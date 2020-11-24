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Bahçeli’den İmamoğlu’na sert sözler

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hedefin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. Bahçeli, İmamoğlu'nun corona kaynaklı ölüm sayıları ile ilgili açıklaması için 'laçka' yorumu yaparken "açıklamalarının itibar edilecek hiç bir yanı yoktur" dedi

Güncellenme: 11:08, 24/11/2020
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Bahçeli’den İmamoğlu’na sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

* Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin mecburi şekilde ertelendiğini bu dönemde, öğretmenlerimizin mücadelelerine devam etmesini takdirle takip ediyoruz.

* Maalesef virüsün bulaşma hızı giderek artmaktadır. Aşıyla ilgili çalışmaların seyri, devlet millet çalışmasının gücü ve etkinliği virüsle mücadelenin hangi yönde gideceğini gösterecektir.

* Hükümet vehametin idrakindedir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymak büyük bir sorumluluktur.

* Özellikle vaka ve vefat sayılarıyla ilgili korku uyandıranların bize göre niyeti kötüdür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın Sağlık Bakanlığı’nın verilerini tekzip eden laçka açıklamalarının itibar edilecek hiç bir yanı yoktur.

Devlet Bahçeli istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi MHP Ölüm Sağlık Sağlık Bakanlığı
Yayınlanma Tarihi:11:00,
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