Bahçeli’den Kılıçdaroğlu açıklaması: Çok müjdeli bir konuşma oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’ndaki 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı” dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, salgın ve ihaleler üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklenerek “Katar sevdası sizin gözlerinizi kararttı” demişti.

Kılıçdaroğlu, AKP sıralarından yükselen ‘o zaman aday ol’ seslerine “Benim aday olup olmayacağımız size kim söyledi” cevabını vermişti.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söylemişti:

* Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben ülkesinde esnafın ensesinde boza pişiren bir yönetim istemiyorum.

* Ben parlamenter sistem istiyorum; demokratik, halkçı parlamenter sistem istiyorum.

* Ben mal varlığımla tehdit edildiğim zaman, ‘aramazsanız, incelemezseniz şerefsizsiniz' diyen bir siyaset istiyorum.

* Ben siyaseti zenginleşme aracı olarak gören kültürden gelmiyorum. Ben siyaseti halka ve hakka anlayışından geliyorum.

* Ben hiçbir zaman benim mal varlığımla beni tehdit edenlerin arkasında selam durmadım.