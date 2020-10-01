Bahçeli’nin AYM’ye çıkışına CHP’li Ağbaba’dan tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır” açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tepki gösterdi.

Ağbaba, Bahçeli'nin barolar ve Türk Tabipler Birliği'nin ardından Anayasa Mahkemesi'ni dizayn etme amacıyla tehdit ettiğini ifade etti.

“AKP-MHP İTTİFAKI'NIN ÜLKEYE VERDİĞİ ZARARI TARİHTE HİÇBİR İTTİFAK VERMEDİ”

Türkiye'nin siyasi ve ekonomi tarihinin en zor günlerini yaşadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şöyle konuştu;

* Ekonomi Bakanı'nın dolardan, Sağlık Bakanı’nın vaka sayısından, Milli Eğitim Bakanı’nın uzaktan eğitimden, Tarım Bakanı’nın kırmızı etten ve nihayetinde Cumhurbaşkanlığı kabinesinin tümüyle ülkeden bihaber olduğu günleri yaşıyoruz.

* Cumhur İttifakı adı verilen siyasi yapının ülkeye verdiği zararı, tarihte hiçbir ittifak vermemiştir. Şimdi baştan aşağı uçuruma sürüklenen ülkemizin içinde bulunduğu durumu unutturmak için sürekli yeni düşmanlar belirleyip sorumluluğu hep bir başka kuruma yüklüyorlar.

* Pandeminin yayılmasının sorumlusu halk, ekonomik kötü gidişatın sorumlusu dış güçler, bugün de adalet sistemindeki sorunların suçlusu ise Anayasa Mahkemesi oldu.

* MHP lideri de içinde bulunduğu ittifakın ülkeye verdiği zararı unutturmak amacıyla muhaliflere saldırıyor, baroları, TTB'yi ve AYM'yi tehdit ediyor; Bakan Soylu'yla birlikte Saray tetikçiliği yapıyor.

“‘PARLAMENTER SİSTEMİN KAMBURU' DENİLEN KURUMLAR, DEMOKRASİNİN GÜVENCESİDİR”

* Bahçeli'nin açıklamasında ‘parlamenter sistemin kamburu' diyerek ifade ettiği kurumlar, bugün tüm dünyada demokrasinin güvencesi olarak görülüyor.

* Burada önemli olan kurumun adı değil, niteliğidir. Bahçeli madem dünyadan örnekler vermek istiyor, o halde iktidar yetkililerinin dünyanın hangi ülkesinde mahkeme başkanlarını tehdit ettiğinden örnekler versin.

* Dünyanın hangi demokratik ülkesinde hukuk sistemini biat etmeye zorlanıyor, yargı Saray'da cübbesini ilikleyen partili militanlarla dolduruluyor, bunlardan örnekler versin.

*Bahçeli'nin Parlamenter Sisteme olan karşıtlığı parlamentoya, muhalif seslere karşı olmasından ileri geliyor. Cumhur İttifakı'nın nihai hedefi, Meclis'i tümden susturmak, kontrol altına almak ve tek sesli bir siyasal alan yaratmaktır. Ülkemizin en büyük sorunu bu yönüyle kurumlar veya kişiler değil, tam da ülkeyi uçuruma sürükleyen kendisidir.

“BAHÇELİ, ANAYASA SUÇU İŞLEMEKTEDİR”

Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi ile ilgili sarf ettiği sözlerin Anayasa suçu olduğunu belirten Ağbaba, “Bahçeli'nin açıklamasında ‘yeni hükümet sisteminin doğası' dediği şey, Türkiye'nin felaketi olmuştur. Yeni sistemi doğası denilerek, ülkede demokrasi, insan hakları ve adalet adına ne varsa el birliğiyle yok edilmiştir. Bu anlamda ‘AYM'nin ülkeye ne faydası var' sorusundan önce sürekli düşmanlık siyaseti güdenlerin ülkeye ne faydası olduğunu sorgulamak gerekiyor. Nefret ve linç dilinden, popülist kutuplaştırıcı söylemlerden başka adından söz ettirmeyenlerin toplum yararına yaptığı tek bir şeyden söz edilebilir mi? Bahçeli AYM ilgili sözleriyle bir Anayasa suçu işlemektedir. Biz, CHP olarak, Devlet-i Ali denilerek ülkeye tek bir kişinin egemen olduğu bir diktatörlüğün kurulmasına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.