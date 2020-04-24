Bahçesine giren köpeği tüfekle ayaklarından vurdu, hayvanseverlere yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda çiçekçilik yapan Murat Avcıoğlu (43) bahçesine giren sahipli kangal cinsi köpeğe ateş ederek arka ayaklarından vurdu.

TÜFEK SESLERİNİ DUYAN HAYVANSEVERLER YARDIMA KOŞTU

Tüfek seslerini duyan Bodrum Kent Konseyi Turgutreis Mahalle Gönüllüsü Ebru Akdoğan koşarak seslerin bulunduğu yöne gitti. Can havliyle bağıran köpekle karşılaşan Akdoğan şöyle konuştu:

* Evimin yanındaki bahçede önce tüfek sesleri ardından köpeğin can havliyle bağırması geldi. Hemen bahçeye koştuğumda önce kanları sonra biraz ileride ayaklarından vurulan ve sürünerek kaçmaya çalışan köpeği gördük, şoke olduk, hemen jandarmaya haber verdik.

* Köpeği tüfekle vuran kişi daha önce de hayvanlara ateş ediyordu. Kanlar içindeki köpeği Animana Veteriner Kliniği'ne götürdük tedavi altına alındı. Bacaklarında 20 saçma tespit edildi.

* Köpeği vuran kişi, ‘Bahçeme girdi koyunlarıma saldıracaktı, ondan vurdum’ diyor. Ortada saldırma falan yok, bu insanlar cani. Köpeğin sahibi ile birlikte şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk.

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“KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM AMA SAÇMALAR AYAKLARINA GELMİŞ”

Ruhsatsız av tüfeği ile köpeği vuran Murat Avcıoğlu jandarma tarafından gözaltına alındı. Avcıoğlu açıklamasında “Benim bahçeme girip koyunlarıma saldırıyorlardı. Öldürmek amacıyla değil köpeği korkutmak amacıyla ateş ettim, ayaklarına gelmiş” dediği öğrenildi.

“BU RAHATLIKLA HAYVANA ATEŞ EDEN İNSANA DA ATEŞ EDER”

Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan yardımcısı Avukat Arzu Ayyıldız ise, “Son günlerde Bodrum'da köpeklere karşı silahlı saldırı vahşetinde artma var. Bu insanlar cezasız kaldıkça bu vakalar da artıyor. Şahıs hakkında hem idari hem adli suç duyurusunda bulunduk. Meskün mahallede ayrıca ruhsatsız tüfekle hayvana bu şekilde ateş eden yarın aynısını insana da yapar. En ağır şekilde cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

YARALI KÖPEĞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralı köpeğin tedavisi devam ederken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayvan sahibi ve Ebru Akdoğan ile Murat Avcıoğlu'nun ifadesine başvuruldu.