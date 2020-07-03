Bakan Albayrak’a hakaret iddiasında flaş gelişme

Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’la ilgili paylaşımda bulunduğu iddia edilen bir kişi dün gözaltına alınmış savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şahıs mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir üst mahkemeye yaptığı itiraz üzerine şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin 02/07/2020 tarihinde ifadesi alındıktan sonra tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan itiraz üzerine 03/07/2020 tarihinde Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı hususu, Kamuoyuna saygı ile duyurulur.