Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Koca: Türkiye’nin pratik zekâsı ilginç görüntüler kazandırmaya başladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa’da Kestel Belediyesi tarafından üretilen ‘sosyal mesafeli bank’ ile ilgili bir fotoğraf paylaşarak, "Türkiye’nin pratik zekâsı, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı" dedi.

23:24 -
Haberler Gündem
Bakan Koca: Türkiye’nin pratik zekâsı ilginç görüntüler kazandırmaya başladı!

Bursa Kestel Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından belediyeye ait marangozhanede hazırlanan sosyal mesafeli banklar, ilçe merkezindeki park alanına yerleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından bankın fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye'nin pratik zekâsı, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı.

* Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel.

* Mühim not: Fotoğraf çarşamba günü çekilmiştir.

Bursa Çarşamba Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye Twitter
Son güncelleme: 23:28 09.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more