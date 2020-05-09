Bakan Koca: Türkiye’nin pratik zekâsı ilginç görüntüler kazandırmaya başladı!

Bursa Kestel Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından belediyeye ait marangozhanede hazırlanan sosyal mesafeli banklar, ilçe merkezindeki park alanına yerleştirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından bankın fotoğrafını paylaştı.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
* Türkiye'nin pratik zekâsı, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı.
* Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel.
* Mühim not: Fotoğraf çarşamba günü çekilmiştir.