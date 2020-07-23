Bakan Selçuk’tan Pınar Gültekin cinayeti açıklaması: Davaya müdahil olacağız

Kadına karşı şiddete mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İstanbul’da Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen “Kadına Karşı Şiddete Dur De” kampanyasının toplantısına katıldı.

Futbol kulüplerinin kadın yöneticileri ile bir araya gelen Selçuk geçtiğimiz günlerde vahşice öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in ailesine baş sağlığı diledi.

DAVAYA MÜDAHİL OLACAKLAR

Selçuk, bakanlık olarak sürece müdahil olacaklarını belirterek şunları söyledi;

*Geçtiğimiz gün Pınar Gültekin’i gencecik bir kızımızı kaybettik. Kim bilir onun geleceğe dair birçok hayali, birçok umudu vardır. Kederli ailesine bir kez daha baş sağlığı diliyorum.

*Diğer kadın cinayetlerin de olduğu gibi bu cinayeti de lanetliyoruz. Yiten can bizim canımız, bizim fidanımız. Dolayısıyla bakanlık olarak bu davaya müdahil olacağız.

*Katilin en ağır cezaya çarptırılması için de sürecin takipçisi olacağız. 6284 sayılı kanun kapsamında bakanlık olarak kamu davalarına müdahil olup hukuki süreci de takip ediyoruz.

*Emine Bulut davasına müdahil olduk. Yine geçtiğimiz gün canımızı yakan Pınar Gültekin davasını da yakından takip edeceğiz.

“ÇALIŞMA YAPILIYOR”

Kadına yönelik şiddetle mücadele için çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Selçuk, bu yıl risk analiz modülünün pilot analizlerin başlayacağını dile getirdi. Selçuk şu ifadeleri kullandı;

*Geçtiğimiz 25 Kasım’da Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımızla bir araya gelerek ilk defa 75 maddelik çok kapsamlı bir koordinasyon planı hazırladık.

*2020-2021 yıllarını kapsayan koordinasyon planımızı geçtiğimiz yıl Emine Erdoğan hanımefendinin teşrifleriyle geçtiğimiz yıl 25 Kasım’da imzaladık. Bunu devreye soktuğumuzda mevzuattaki bazı eksiklikleri veya uygulama hatalarını da çözmüş olacağız.

*Biliyoruz ki mevzuatlar ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, uygulamadan kaynaklı bazı hatalar olabiliyor. Diğer bir konu ise risk analiz modülünü geliştirdik.

*Bu modül şiddete tekrar maruz kalma ya da can güvenliği tehlikesi yüksek olan mağdurları zamanında tespit etmek için kullandığımız bir sistem olacak.

*Böylelikle de veriye dayalı risk değerlendirme ölçeği de geliştirmiş olacağız. Yakın zamanda bu modülün de pilot analizlerine başlamış olacağız. DHA

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