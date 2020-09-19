Bakan Soylu’dan yeni Anayasa Mahkemesi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi’ne yönelik tepkisiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Soylu, “Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi’ni savunduğunu gördüm. Bu devlete ‘katil’ diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından ‘siz katil deme hürriyetine sahipsiniz’ diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldular, hepsini Allah bir fotoğrafta göstermek nasip etti” diye konuştu.

Soylu ayrıca, “Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararları eleştirilemez diye bir şeyi söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AYM’nin ‘Şehirler arası yollarda gösteri ve yürüyüş yapılamaz’ hükmünü iptal etmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, “Ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı’na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?” ifadelerini kullanmıştı.