Bakanlıklar tedbir almadı… Kozlu Sahili bu hale geldi!

Zonguldak Kozlu ilçe sahiline atılan çöplerle ilgili 6 Mayıs 2019’da soru önergesi vererek Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı uyardığını belirten Deniz Yavuzyılmaz, bölgeye atılan çöpler nedeniyle bir dağ oluştuğunu açıkladı.

KAN TÜPLERİ, SERUMLAR, ŞIRINGILAR…

Yetkililerin uyarılarını dikkate almadığını söyleyen Yavuzyılmaz, “Zonguldak Kozlu Sahili’nde büyük bir tıbbi atık felaketi yaşanıyor. Bir yıl önce Sağlık Bakanlığı’na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na araştırma önergeleri vererek uyarmıştım. Göreve davet etmiştim. Ancak yetkililer hiç bir tedbir almadı.

Şimdi denize sadece birkaç metre mesafede bir çöp dağıyla karşı karşıyayız. Evsel atıklara, tıbbi atıklar karışmış. Yerlerde şırıngalar, kan tüpleri, serumlar ve tıbbi atıklar bir arada bulunuyor. İnsan sağlığını ve doğayı tehdit ediyor” dedi.

DOĞAYI KİRLETİYOR

Bu alanın Zonguldak sahillerine vuran tıbbi atıkların kaynağı olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, “Burada bulunan plastik atıklarda dalgalarla denize karışıyır. Zonguldak ve Karadeniz sahiline bu kirliliği bu zehirleri saçıyor. Yetkililerin bu çöp dağını buradan kaldırmasını istiyoruz” diye konuştu.