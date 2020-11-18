Balık çiftliğinin AKP’li sahibi keşifte köylülere saldırdı

AKP Fındıklı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kuzuoğlu, Çağlayan Deresi’nden balık çiftliğine su götürmek için bir süre önce köylülerin arazisine boru döşedi.

Kendilerinden izin alınmadığını ileri süren 75 köylü de Kuzuoğlu hakkında hakkında suç duyurusunda bulunarak dava açtı. Yapılan son duruşmada mahkeme heyeti bölgede bilirkişi heyetiyle birlikte keşif kararı aldı. Çağlayan vadisine giden heyeti şikayetçi olan köylülerle birlikte çevreciler karşıladı.

ARACIN ÜZERİNE ÇIKIP ÇALIŞANLARINI KIŞKIRTTI

Mahkeme heyeti bölgede keşif çalışmalarına başladığı sırada jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Bu sırada bir aracın üzerine çıkan Hasan Kuzuoğlu, “Cumhurbaşkanı bütün dünya ile uğraşıyor. Biz de burada onun yolundan gieceğiz. Var mı ulan. CHP il başkanı orada, ilçe başkanının kardeşi orada. Bunları da yürüten Fındıklı Belediye başkanı HDP'li. Biz doğanın savunucusuyuz, kimse doğaya zarar vermiyor. İstersek sokağa binlerce kişiyle çıkacağımızı unutmayın” diye konuşarak çalışanlarını kışkırttı.

Bunu üzerine iki grup arasında sözlü başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Jandarma iki grubu ayırırken davanın hakimi Kuzuoğlu ve çalışanlarının bölgeden uzaklaştırılmasını istedi. Saldırganlar uzaklaştıktan sonra keşif çalışmalarına devam edildi.

ÇAĞLAYAN DERESİ AĞLAYAN DERE OLMASIN

Çağlayan Dere İnisiyatifi Sözcüsü Mete Hacaloğlu, kendilerinden izin almadan arazilerine su boruları döşenmesine ve derenin suyunun kontrolsüz bir şekilde havuzlara taşınmasına karşı çıktıklarını belirterek, “Su borularını özel mülklere ve arazilere izinsiz, ağaçları keserek döşemesi hakkında bir dava açtık. Çağlayan köyünün deresini kullanarak kontrolsüz bir şekilde suyun alınmasına karşıyız. Yatırıma karşı değiliz ama suyu kirletip yine bu dereye bırakmasına karşıyız” dedi.

Keşif çalışmalarına katılan şirketin avukatı ise, “Her ekonomik çalışmanın tabii ki zararları da olacaktır ancak Çağlayan Deresi yok olmuyor. Bu derelerde birçok balık çiftliği var. Bu normaldir. Burada yapılan her çalışma yasaldır” açıklamasını yaptı.