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Barajlara corona etkisi! İSKİ Genel Müdürü açıkladı

Corona virüsü salgını nedeniyle insanlar daha çok elini yıkamaya başladı. Nüfusu 20 milyona yaklaşan İstanbul'da da su tüketimi hızla arttı. Dev metropolde yaşayanlara sevindirici haber İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'dan geldi.

13:57 -
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Barajlara corona etkisi! İSKİ Genel Müdürü açıkladı

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, corona virüsü salgını sonrası artan su tüketimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Günlük tüketimin yüzde 5 arttığını belirten Mermutlu, “Bu tolere edebileceğimiz bir artış. İstanbul halkı duyarlı davrandı” dedi.

Habertürk TV canlı yayınında Hülya Hökenek’in konuğu olan Raif Mermutlu, “Yüzde 5’lik artışın etkisi nedir?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bizi doğrudan etkileyen şey yağışlar. Bu yağışların da Asya ve Avrupa yakalarındaki rezervlerimize eşit miktar gelmesini bekliyoruz. Bu yılın son haftasına kadar Avrupa yakasında Terkos, Istranca, Büyükçekmece gibi barajlara çok az yağış geldi. Ama bu son hafta çok şükür 60 milyon metreküp yağış geldi. Bu yağışla birlikte alacağımız önlemlerle bu yazı sıkıntısız geçireceğimizi umuyorum.”

Asya Avrupa canlı Corona Haber Habertürk istanbul
Son güncelleme: 14:01 08.04.2020
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