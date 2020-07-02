Baro başkanlarının TBMM Çankaya Kapısı önünde bekleyişi sürüyor!

TBMM Adalet Komisyonu’nda baroların yapısının değiştirilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Avukatlık Kanunu görüşmeleri devam ederken 33 ilden gelen baro başkanları TBMM Çankaya Kapı önünde toplandı.

VEKİLLER DESTEKTE BULUNDU

Öğle saatlerinde buraya gelen baro başkanlarının bekleyişleri akşam saatlerinde de devam ediyor. Zaman zaman komisyon toplantısından çıkan bazı CHP ve İYİ Parti milletvekilleri baro başkanlarının yanlarına gelerek destekte bulundu.

CHP’Lİ VEKİLLER BANKLARI ALANA TAŞIDI

Bu arada polis ekiplerinin güvenlik önlemleri kapsamında bekleyişlerini sürdüren baro başkanlarına Çankaya Belediyesi tarafından oturmaları için bank gönderildi.

Bankların alana taşınmasına izin verilmemesi üzerine CHP’li milletvekilleri devreye girerek bankları baro başkanlarının bulunduğu yere taşınmasını sağladı.

TEKLİF NELERİ İÇERİYOR?

Kanun teklifine göre üye sayısı 5 binden fazla olan yerlerde yeni barolar kurulabilecek. Her baro, Türkiye Barolar Birliği'nde üç delege ve bir başkanla temsil edilecek.

Teklifle avukat sayısı 5 binden fazla olan tüm illerde, en az 2 bin avukat bir araya gelerek yeni bir baro kurabilecek. Bu değişiklikten şimdilik İstanbul, Ankara ve İzmir baroları etkileniyor. 50 bin üyeli İstanbul'da, 20 bin üyeli Ankara'da ve 10 bin üyeli İzmir'de en az beş yeni baronun ortaya çıkabileceği tahmin ediliyor.

Barolar ve hukukçular, teklifin Türkiye’deki yargı sisteminde adaletsizlik ve düzensizlik yaratabileceğini dile getirerek teklife karşı çıkıyor.

Baro başkanları geçen hafta da teklifi protesto etmek için Ankara'ya savunma yürüyüşünde bulunmuş, Ankara girişinde yürüyüşleri engellenmişti. DHA