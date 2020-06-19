Barolar Ankara’ya yürüyüş başlattı

AKP ve MHP'nin barolar başta olmak üzere meslek kuruluşlarının yapısı ve seçim sistemini değiştirmeye yönelik hamlesine tepkiler sürüyor.

Süreci değerlendiren barolar, hükümetle müzakerelerden sonuç alınmadığını belirtti. Ortak eylem kararı alan barolar, bulundukları kentlerden Ankara'ya “Savunma Yürüyüşü” başlattı.

EŞ ZAMANLI YÜRÜYÜŞ 20 KİLOMETRE İLE SINIRLANDI

80 baro tarafından, eş zamanlı olarak Ankara’ya doğru başlatılan yürüyüşler, sembolik olarak 20 kilometre ile sınırlandırıldı. 20 kilometrelik yürüyüşün ardından yola araçla devam edilecek. 80 baro başkanının pazartesi günü Ankara’da olması bekleniyor.