Barut: Uçan saraylara binenler, askerlerimizi otobüslerle sevk ediyor

Manisa’dan KKTC’ye sevk edilen askerleri taşıyan otobüs Mersin’de kaza yaptı. Ülkeyi yasa boğan kazada ödt askerimiz şehit oldu. İki otobüs şoförü yaşamını yitirirken, 10’u ağır olmak üzere 27 Mehmetçik de yaralandı.

TBMM’de bir konuşma yapan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Cumhurbaşkanlığı filosunda 16 uçak bulunduğuna dikkat çeken Ayhan Barut şunları söyledi:

* Kahredici kazada varsa ihmal, kusur ve hataların mutlaka ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Manisa’dan otobüslere bindirilen askerlerimizin Mersin’den deniz yoluyla KKTC’ye götürüldüğü düşünülünce, bu kadar uzun süreli ve yorucu bir yolculuk onlara reva görülmemelidir.

CUMHURBAŞKANLIĞI FİLOSUNDA 16 UÇAK VAR

* Rekor sayıda makam aracına sahip Türkiye’de makam aracı sayısının 125 bin olduğu, Almanya'da 9 bin, Japonya'da 10 bin, Fransa'da 8 bin makam aracı bulunduğu gözetildiğinde askerlerimizin otobüslerle sevk edilmesi yüreğimizi dağlamaktadır. Cumhurbaşkanlığı’nın hava filosundaki 16 uçağın kahraman askerlerimizin sevkinde kullanılması doğru olacaktır. Uçan saraylara binenler, askerlerimizi otobüslerle sevk ediyor. Makam uçakları, Mehmetçiklerden esirgenmesin.