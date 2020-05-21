Başakşehir Şehir Hastanesi açılıyor

İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin ilk etabı 20 Nisan’da açılmış ve yalnızca corona virüsü hastaları tedavi altına alınmıştı.

789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip olan hastane; 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edilen ve 3 heliportu bulunan hastane 10 bloktan oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe öncesi bir konuşma yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Başakşehir ile birlikte 11’nci şehir hastanemizi hizmete alıyoruz. Covid 19 salgınıyla mücadele zamanında bu yatırımların ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Hastalık hastanelerimizde yoğunluk olmadan kontrol altına alınmıştır” dedi.

ÇAM TÜRKİYE’Yİ, SAKURA JAPONYA'YI TEMSİL EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanenin ismiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Hastanemizin adını Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Çam bizi temsil etsin dedik, sakura da Japonya’yı. İş birliğiyle inşa ettiğimiz hastanede bu isim bir sembol olarak kalsın istedik.