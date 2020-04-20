Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bazı bölümleri corona virüsüyle mücadeleye kapsamında bugün açılıyor. Toplam 2 bin 682 yataklı hastanenin tamamı ise 20 Mayıs'ta açılacak.

11:22 -
Haberler Gündem
Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Dünyanın en büyük hastanelerinden biri olarak hizmete başlayacak olan ve yeni tip corona virüsüyle mücadeleye güç katacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor.

8 bloktan oluşan hastanenin tamamı 20 Mayıs’ta hizmete girecek. Foto: DHA

Açılışla birlikte acil bölümü vatandaşların hizmetine sunulacak hastanenin tamamı ise 20 Mayıs’ta hizmete girecek. 8 bloktan oluşan şehir hastanesi bünyesinde bulunan Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi, Kalp Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleriyle vatandaşlara hizmet verecek.

2 bin 682 yataklı hastanede, ana hastane binasında yer alan 2 bin 68 sismik izolatör sayesinde deprem anında bile ameliyat yapılabilecek. 10 Eyfel Kulesi ağırlığında demirin kullanıldığı dev hastane ise açılış öncesi havadan drone ile görüntülendi. (İHA)

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more