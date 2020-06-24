Başhekim, kadın doktoru bayıltarak tecavüz etti!

Olay, 30 Mayıs'ta Lüleburgaz ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi. Başhekim A.Ç.’nin aynı hastanedeki meslektaşı kadın doktora tecavüz ettiği iddiası üzerine, polis A.Ç.’yi savcılık kararıyla tutukladı. Başhekim geçen günlerde cezaevine girerken dehşet verici olayın ayrıntıları kadın doktorun emniyetteki ifadesiyle ortaya çıktı.

”ODAMA GEL”

Sevgilisinden ayrıldığı için o gün başhekimin kendisini rahatlatması için ilaç verdiğini söyleyen kadın doktor, şu ifadedeleri kullandı:

* Saat 20.00 gibi hastanenin acil servisinde çalıştığım esnada yanıma gelerek yine ilaç verdi. Ben de kullandım.

* Daha sonra WhatsApptan ‘Ben odamdayım. Şarap ve viski var’ şeklinde mesaj attı.

* Ben kendisine cevap vermedim. Mesajdan 30-40 dakika sonra yanıma gelerek ‘Odama gel’ dedi.

* Odaya girdiğimde kadehler içinde alkol vardı. Bu esnada bana gün içinde üçüncü ilacı da vermişti. Bu sırada bir şişe şarap açtı ve benim de içmemi söyledi.



”KAÇAMADIM”

* İlaçların etkisinden mantıklı karar veremiyordum. Israr etmesi üzerine alkol almasına eşlik ettim. Ve kendimi kötü hissetmeye başladım.

* Sonra beni sedyeye yatırıp kapıyı kilitledi, tecavüz etti.

* Direnmeye çalıştım ama çok halsizdim. Kalkıp kaçamadım. (İHA)