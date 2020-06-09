Başkan Aksoy: Menemen Belediyesi bir Anka kuşu gibi küllerinden doğdu

Menemen’deki yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla Menemen Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kasımpaşa Üst Geçidi 8 Haziran’da yapılan törenle açıldı.

30 yıl önce Konak Meydanı’ndan sökülüp getirilen ve artık kullanılmaz hale gelen üst geçit yıkılarak yerine yapılan yeni üst geçidin açılışına, İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ile Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

”İŞ YAPMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ”

Törende konuşan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, şunları söyledi:

* 31 Mart seçimleri sonrasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere diğer ilçe belediye başkanlarımızla çok ciddi bir çalışma içerisine girdik. Bizler yıkık bir belediyeden iş yapan bir belediyeye geçiş yaptık. İşte bugün bu projeler Menemen Belediyesi tarafından yapılmakta. Menemen Belediyesi o kadar güçlü bir belediyedir ki, bir Anka kuşu gibi kendi küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir.

* Biz iş yapmakla yükümlüyüz. Göreve gelir gelmez ilk yaptığımız icraatlardan biri 22 adet temizlik aracı kiralamak oldu. Menemen’de ilk defa Kadın Dayanışma Merkezi açtık. Sevgi Yolu’nu yaptık. Şiir Sokak açtık. Gençlerimiz orada şiirler okusun, şarkılar söylesin, sanat yapsın istedik. Seyrek’te Şehitler Parkı’nı açtık. Asarlık’ta bulunan Gölpark’ın kapılarına Musa Anter ve Deniz Gezmiş isimlerini verdik. Atilla İlhan Halk Kütüphanesi’ni hayata geçirdik. Doğaköy’de ana okulu yaptık. Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi’ni açtık. Menemenli’nin yıllarca beklediği üniversite hayalini gerçekleştirdik. Festivaller düzenledik. Bunların hepsini 1 yılda gerçekleştirdik.

”VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ”

* Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Menemen yaptığımız bütün projeleri hak ediyor, ama miadı dolmuş bir üst geçidi hak etmiyor. Bu üst geçidi yapmak bize nasip oldu. Bunun için çok mutlu ve gururluyuz.

Plaket sunumlarının arkasından yapılan açılış kurdelesi kesimi ve geçidin ilk kullanımı ile açılış töreni son buldu.