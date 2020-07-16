Başkan Büyükerşen’den çiftçilere sevindiren haber

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, meclisinden aldığı yetkiyle 6 ilçede belediyeye ait tarım arazilerinin çiftçiler tarafından kullanılması sağlanacak.

İpek Böcekçiliği Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanına dut fidanı ve yerli tohumları üreterek Eskişehirli çiftçilere dağıtan Büyükşehir Belediyesi, Alpu, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sivrihisar Belediyeleri ile imzalayacağı protokollerle, tarıma elverişli Büyükşehir Belediyesi arazilerinin çiftçiler tarafından kullanılmasını sağlayacak.

“ÇİFTÇİLERİMİZ ÜRETİMDEN UZAKLAŞIYOR”

Protokolün amacının kırsal alanda hayvancılığın ve bitkisel üretimin desteklenmesi, ekimi yapılmayan belediye arazilerinin işlenerek bölge halkına destek sağlamak olduğunu belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Üzülerek görüyoruz ki ülkemizde tarım hızla yok oluyor. Ekonomik olarak zor zamanlar geçiren çiftçilerimiz artık artan maliyetler sebebiyle üretimden gittikçe uzaklaşıyor.

*Üretim yapan birçok çiftçimiz de ne yazık ki bu yıl yağışlar sebebiyle ektikleri ürünlerden yeterli verimi alamayacaklar. Hem dolu hem de aşırı yağışlar sebebiyle birçok tarla zarar gördü.

*Biz de belediye olarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza destek olmak istedik. Hazırladığımız protokollerle ilçe belediyelerimiz ile işbirliği yaparak tarım arazilerimizin kooperatifler aracılığıyla çiftçiler tarafından kullanılmasının yolunu açıyoruz.

*İmzalayacağımız protokolün çiftçimize bu zor dönemde can suyu olmasını diliyorum.