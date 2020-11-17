Başkan corona olunca keresteci vekili ağaçları kesti

Çorum'un Kargı ilçesi CHP Belediye meclis üyesi Sonay Ergül, AKP’li Kargı Belediye Başkan vekili İbrahim Eken'in ilçe merasındaki ağaçları kestiğini iddia etti. Belediye Başkanı Zeki Şen’in corona virüsü olduğu gerekçesiyle karantina olduğunu belirten Ergül, yerine vekaleten bakan Başkan Vekili ve aynı zamanda kereste ticareti ile uğraşan İbrahim Eken'in baktığını ve meradaki ağaçları da onun kestirdiğini ileri sürdü.

MERADAKİ AĞAÇLAR KESİLDİ

Bölgede yaşayan ve hayvancılık yapan vatandaşlarla görüşmeye gittiğinde meradaki ağaçların kesildiğini fark ettiğini söyleyen Sonay Ergül, fotoğraflar çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Belediye Başkanı Zeki Şen’in karantinada olduğu bir dönemde meydana gelen olayın dikkat çektiğini dile getiren Ergül,

“Sayın Belediye Başkanı Zeki Şen’nin karantina altında olduğu bir dönemde yerine bakan şahsın keresteci olması, mera alanlarına müdahale hakkının belediyelerde olup olmadığını, zamanında kafe ihalesine kendisi girmesi gibi bir yanlış içinde olabilir mi? Kargı halkı, bu ağaç katliamına kimler tarafından izin verildiğini, belediyenin yetki alanının ne kadarlık bir alanda olduğunu merak etmektedir?

Bu meraların korunması için gereken takibe devam edeceğiz. Halkımızın menfaatine olan her konu yasalar çerçevesinde bizim mücadele konumuz olacaktır” ifadelerini kullandı.

AĞAÇLAR BELEDİYE ALANINDA VE ÇÜRÜK

Kargı Belediye başkan vekili İbrahim Eken ise, Sonay Ergül'ün iddialarının asılsız olduğunu ifade ederek, “Ağaçlar çürümüştü, devrilip insanlara zarar verebilirdi. Kestiği ağaçlar belediye alan sınırları içerisindedir. Meradan ağaç kesilmemiştir. Sonay Ergül boş boş konuşuyor” diye konuştu.

İKİLİ ARASINDA DAHA ÖNCEDE SİLAHLI SALDIRI OLMUŞTU

CHP Belediye Meclis üyesi Sonay Ergül, geçtiğimiz Mayıs ayında AKP’li meclisi üyesi İbrahim Eken'in gece yarısı yaylaya giderken aracını önünü kestiğini ve silahlı saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olmuştu.