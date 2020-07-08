Başkan Seçer’den AKP’li Yılmaz’a sert tepki: Efendi ol, lütfen meclisi terk et

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Yaklaşık 8 saat süren ve büyük gerginlik yaşanan toplantıda, CHP'li Başkan Seçer'e bir süre önce yapılan meclis toplantısında olduğu gibi yine borçlanma yetkisi verilmedi.

“BORÇLANMA KABUL EDİLMEZSE SORUN YAŞARIZ”

Başkan Seçer'in borçlanma yetkisi istemesinin gerekçelerini anlattığı konuşmasında, borçlanmanın kabul edilmediği takdirde halka hizmette sorun yaşayacaklarını bununla ilgili olarak ortak proje yaptıkları ilçe belediyeleriyle de sıkıntı yaşanabileceğini söylemesi Cumhur İttifakı kanadını kızdırdı.

“ALİ KIRAN BAŞ KESEN MİSİN?”

Görüşmeler esnasında Başkan Vahap Seçer ile Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz arasında sert bir tartışa da yaşandı.

Yılmaz'ın söz almadan konuşma yapması üzerine araya giren Başkan Seçer'in “Söz hakkı almadan konuşuyorsunuz. Lütfen yerinize oturun, size söz hakkı vermedim” şeklinde uyarıda bulunması gerginliğe neden oldu.

Buna öfkelenerek ses tonunu yükselten Yılmaz'a karşılık veren Başkan Seçer, “Meclisin uyumunu bozuyorsunuz, lütfen salonu terk edin' diye çıkıştı.

Salonu terk etmemekte ısrar ederek konuşmayı sürdüren Yılmaz'la, oturduğu yerden kalkan Başkan Seçer arasında kayıtlara geçen sert tartışma şöyle:

Seçer : Efendi ol lütfen meclisi terk et

Afşin: Terk etmiyorum sabaha kadar buradayım

Seçer : Sabaha kadar mı?

Afşin: Geldin neyi başardın ki?

Seçer : Sen neyi başardın? Konuştuğunu bilmiyorsun

Afşin: Bu meclis sana 55 milyon liralık teminat mektubu verdi o günlerde bile provoke ediyorsun

Seçer: Bırak hadi sen provoke ediyorsun

Afşin: Bana söz vereceksin ben belediye başkanıyım

Seçer : Ben mecbur değilim söz vermeye, Ali Kıran baş kesen misin sen?

Otur oturduğun yere

OTURUMA 5 DAKİKA ARA VERİLDİ

Kavgaya ramak kalan meclis toplantısında bir hayli öfkelendiği gözlenen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz'ı, diğer meclis üyeleri sakinleştirmek için büyük çaba harcadı. Gerginliğin artması üzerine Başkan Seçer, oturuma 5 dakika ara verdi. Verilen arada da Cumhur İttifakı mensubu AKP-MHP Meclis üyeleri ile CHP'li meclis üyeleri arasında yer yer sert tartışmalar ve sözlü sataşmaların devam etmesi dikkat çekti.

MASKELER TAKILMADI

Bu arada yaşanan gerginliğe kendilerini kaptıran birçok meclis üyesi maskelerini çıkartırken, sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları görüldü.

GERGİN TOPLANININ SONUCUNDAN RET ÇIKTI

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 250 milyon TL'lik borçlanma yetkisi istemi, belediye meclisinde 33'e karşı 40 ret oyuyla kabul görmedi.

Başkan Seçer'in İller Bankası'ndan 55 milyon 550 bin TL'lik Kesin Teminat Mektubu alma yetkisi ise kabul edildi. CHP’li Seçer'n bir süre önceki borçlanma yetkisi talebi de yine AKP ve MHP'nin engeline takılmıştı.