Başkan Yavaş’ın başlattığı kampanyayla Ankaralıların tüm su faturaları ödendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın toplumsal dayanışma çağrısıyla corona virüsü salgını sürecinde işini kaybedenler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına hayırseverler yetişti.

“Su Ver”, “Bilet Ver”, “El Ver” ve “İftar Ver” kampanyaları ile binlerce vatandaşa toplamda 28 milyon 399 bin 523 TL yardım sağlandı.

İCRA BORCU OLAN SU FATURALARININ TAMAMI DA ÖDENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesinin www.ankaratekyurek.com internet adresinde verileri günlük olarak yayınlanan kampanyalara destek veren hayırsever vatandaşlar, icra borcu olanların su faturalarının tamamını ödedi.

Önce sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileler ile borçlarından dolayı suları kapalıyken salgın nedeniyle geçici olarak suları açılan aileler başta olmak üzere 72 bin 604 abonenin toplam 147 bin 322 adet su faturasının tamamı ödendi.

Son olarak abonesine ulaşılamayan ve borçlarının ödenmemesinden dolayı icra dosyaları oluşan 4 bin 602 aboneye ait 23 bin 672 adet su faturası hayırsever vatandaşlar tarafından kapatıldı.

Hayırsever vatandaşlar toplamda 7 milyon 780 bin 283 TL'lik su borcunu ödeyerek, ASKİ'nin hesaplarına yatırdı.

“İFTAR VER” VE “BİLET VER” KAMPANYALARI SONA ERDİ

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine iftarlık sıcak yemek göndererek, örnek bir kampanyaya imza attığı “İftar Ver” kampanyasıyla Ramazan ayında 73 bin 864 hayırsever vatandaş tarafından 500 bin 102 iftar paketi satın alınarak, 7 milyon 501 bin 530 TL'lik destek sağlanmış oldu.

Büyükşehir Belediyesinin “Bilet Ver” uygulaması da yoğun ilgi gördü ve kısa sürede sona erdi. Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ya da yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların 12 bin 775 Ankarakart’ına hayırseverler tarafından toplamda 731 bin 510 TL yükleme yapılarak ulaşım ihtiyaçları karşılandı.

Başkan Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden hayırsever vatandaşlara gösterdikleri ilgi için teşekkür ederken, Büyükşehir Belediyesinin “El Ver” kampanyası ise devam ediyor.

12 MİLYON 386 BİN 200 TL NAKİT YARDIMINDA BULUNULDU

Corana virüsü salgını nedeniyle işini kaybeden veya iş yerini kapatmak zorunda kalarak Ankara Büyükşehir Belediyesine nakit yardımı için başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşların IBAN adreslerine hayırseverler tarafından toplamda 12 milyon 386 bin 200 TL nakit yardımında bulunuldu.