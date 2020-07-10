Başkanlar Ali İsmail Korkmaz’ı andı: Seni unutmayacağız

2013 yılında Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz (19), bir ara sokata polis ve eli sopalı bir grubun saldırısına uğramıştı. 2 Haziranda saldırıya uğrayan Korkmaz, 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Korkmaz, ölümünün 7'nci yıl dönümünde anılıyor.

“BU ŞEHİR SENİ UNUTMAYACAK”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen sosyal medya hesabından Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğraflarından hazırlanan klipi paylaştı.

Büyükerşen ayrıca, “Taş etseniz de çocukları, elleri çiçek tutar, kuşlara su verir avuçları.. 7 yıl önce Eskişehir'de karanlık bir sokakta, vicdanı taş olmuş kişilerin, daha 19 yaşındayken öldürdüğü #AliİsmailKorkmaz evladımızı rahmetle anıyorum. Bu şehir seni hiç bir zaman unutmayacak! Bu topraklarda fidanların ağaç olmadan can vermemesi dileğiyle…” paylaşımında bulundu.

“GENCECİK BİR FİDANDI”

CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eskişehir’in evladı #AliİsmailKorkmaz, henüz 19 yaşında gencecik bir fidandı. Hayatının baharında karanlık bir sokakta darp edilerek katledildiği o günlerde, Eskişehir’deki her anne-baba, Ali İsmail’in acısını kendi evladını kaybetmişçesine yaşadı. Ali İsmail’i aramızdan ayrılışının 7. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, anısını sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyorum” ifadelerine yer verdi.

“UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”

CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da sosyal medya paylaşımıyla Ali İsmail Korkmaz'ı ölümünün 7'inci yılında andı. Kurt, “Ali İsmail Korkmaz hala 19 yaşında. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Gezi’de kaybettiğimiz tüm evlatlarımızı rahmetle anıyor, onurlu mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyorum” paylaşımında bulundu.