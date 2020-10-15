Başlarına haftada 2 gün taş yağıyor

Tokat’ın Çay Mahallesine yaklaşık 700 metre uzaklıktaki özel bir şirkete ait taş ocağında hafta 2 kez dinamitle patlama yapılması yöre halkını zor durumda bırakıyor. Patlama yapılmadan önce mahalle sakinleri uyarılarak evlerinden çıkmamaları isteniyor. Ancak hafta 2 gün yapılan patlamalar nedeniyle küçük çapta deprem yaşadıklarını belirten vatandaşlar, korku içinde yaşadıklarını söylüyor.

GÖKTEN TAŞ YAĞIYOR

Mahalle sakinleri patlama sırasında evde kalsalar da gökten taş yağdığını ve zaman zaman yaralanmaların meydana geldiğini ileri sürerek, ev ve araçlarında maddi hasar oluştuğunu dile getirdi. Uzun zamandır çalışan taş ocağında yapılan patlamalar sonucunda mahallenin toz içinde kaldığını ve pencere açamadıklarını ifade eden vatandaşlar, yetkilerden taş ocağındaki çalışmaların durdurulmasını istedi.

BAŞKAN OLDU UNUTTU

2014 seçimlerinde AKP’den Belediye Başkanı adayı olan ve ardından 2 dönemdir belediye başkanlığı görevini yerine getiren Eyüp Eroğlu, 6 yıl önce ziyaret edip oy istediği mahalle sakinlerine söz vermişti. 2014 yılında taş ocağı sorununu anlatan mahalle sakinlerine Eroğlu, konuyla ilgili notlarını aldığını ve seçimden sonra sonra ilgileneceği söylemişti. Başkan Eroğlu’nun bu sözlerini de hatırlatan vatandaşlar, “Başkan oldu bize verdiği sözleri unuttu. Taş ocağını buradan kaldırmasını bekliyoruz” diye konuştu. Vatandaşlar tepkilerini sosyal medya da taşıdı.