Başsavcılık açıkladı! ‘İğne kör etti’ iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği’nde bir süredir tedavi gören hastaların yapılan iğne sonrasında görme yetisini kaybetmesine ilişkin haberlerin suç ihbarı niteliğinde değerlendiren Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattığını ve ilgili hukuk birimlerine talimat verdiğini açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, “Bazı medya organlarında ‘Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi alternatif ilaç kör etti’ şeklindeki haber içeriği ile ilgili olarak, henüz Cumhuriyet Başsavcılığımıza mağdur olarak başvuruda bulunmamasına rağmen, haber içeriğinin suç ihbarı niteliğinde olduğu değerlendirerek, olay duyulur duyulmaz ilgililer hakkında re’sen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

TALİMAT VERİLDİ

İğneden zarar gördüğü iddia edilen hastaların kimliklerinin tespit edilmesi, müşteki sıfatıyla ifadelerinin ve adli raporlarının aldırılması için ilgili hukuk birimine talimat verildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde vurulan iğne sonrasında görme kaybı yaşadığı iddia edilen hasta sayısının 36’ya yükseldiğini söylemişti.

Önal, “Sağlık Bakanlığınca sorunun ilaca bağlı bir problemden mi yoksa personelden kaynaklı bir hata mı olduğu hakkında bir an önce araştırma yapması ve daha fazla hastanın zarar görmesine engel olunması gerekmektedir” demişti.

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