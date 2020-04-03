Bazı ürünleri stoklayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, corona virüsü salgının dolayısıyla üretimde bir aksama yaşanmaması için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Pakdemirli, “Bazı ürünlerde stok yapacağız” dedi.

Bürokratlarıyla birlikte kentlere yaptığı ziyaretleri video konferans yöntemiyle sürdürdüklerini belirten Pakdemirli, “O ilimizde problem neyse onu konuşuyoruz. Sektöre ve paydaşlarımıza enerji vermemiz gerekiyor. Bu bilinçle, öncekinden daha fazla etkileşim içindeyiz” dedi.

ÖNCE ŞAŞIRDILAR

Çin'de ortaya çıkan ve diğer ülkelere yayılan virüs nedeniyle Türkiye'de gıda konusunda mart ayı başında önlem almaya başladıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

*Market yöneticilerini mart ayı başında toplantıya davet ettim. Onlara stoklarını artırıp artırmadıklarını, ne gibi önlemler aldıklarını sorduğumuzda, bazıları ‘hayrola bir şey mi olacak?

*Niçin böyle bir şeye gerek duydunuz' dediler. Çin deneyimi nedeniyle uluslararası bazı zincirlerin yaklaşan virüs tehlikesine karşı hazırlıklı olduklarını gördük. Hazırlıklı olmaya çağırdık.

*Onlar da kendilerine göre önlemlerini aldılar. Bugün, hiçbir ürünün sıkıntısı çekilmiyor.

MEVSİMLİK İŞÇİLER

Sokağa çıkmama, il değiştirmeme tedbirleri kapsamında mevsimlik işçilerin yerinden kıpırdamaması yönünde görüşler de olduğunu belirten Bakan Pakdemirli “Tarım işçilerinin 7 Nisan'dan itibaren kontrollü olarak gönderilmeleri ve hijyen seviyesinin de artırılmasını öngördük.

Hijyene büyük önem verilmesi için çaba göstereceğiz” dedi. Bu günlerde sağlık ve gıdanın önemli olduğunu dile getiren Pakdemirli, “Corona virüsü belası da atlatılacaktır. Bakanlığımızda da sağlıklı ilgili uyarıları dikkate alarak çalışma yürütüyoruz. Tüm tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz.

Kabinede iki tane sunum vardı. Birisi sağlık, diğeri gıda güvenliğiydi” dedi.

Hazine arazilerini kısa sürede tarıma açacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bakanlıklarla görüşüp hazine arazilerini nasıl kullanacağımız konusunda da çalışmaların sonuna geldik.

Yazlık ekimlerin iklim gereği yapılabileceği Erzurum, Kars, Muş, Erzincan, Sivas ve Kayseri'de, hazine arazilerine ekim yaptırmayı da planlıyoruz.

Buralara yazlık buğday, arpa ve kuru fasulye ektireceğiz. Bunu yaygınlaştırmayı da planlıyoruz. Bu arada çiftçilerimize dönük tedbirler üzerinde de çalışıyoruz. Son şeklini verdikten sonra bunları da açıklayacağız” dedi