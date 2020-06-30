Bedirhan bebek ve annesinin katili öldürüldü

Hakkari Yüksekova’da 31 Temmuz 2018 tarihinde Kalane Üs Bölgesinde görev yapan astsubay eşini ziyarete giden Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan dönüş yolunda bombalı saldırıya uğradı.

ANNE VE OĞLUNA HAİN PUSU

Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı ve mutfak tüpü ile güçlendirdiği belirlenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu.

GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olan gri listedeki teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristin, 500 bin TL ödülle aranan sözde Mirgezer grubu sorumlusu Partizan kod adlı Adil Akyürek olduğu ifade edildi.

BİRİ DE SAĞ OLARAK YAKALANMIŞTI

Saldırının faillerinden PKK'lı terörist Metin Daşdemir ise Mayıs 2019’da Yüksekova’da sağ olarak ele geçirilmişti. Terörist Daşdemir’in 9 terör saldırısının faili olduğu ortaya çıkmıştı.