Bekçilere verilen yeni yetkiler tepki çekti

Bekçilere polis yetkisi veren kanun teklifi ve “sıvazlama” maddesi TBMM'de tartışmalara yol açtı.

CHP Milletvekili Ali Öztunç, “Ne demek sıvazlama. Bir genç kızımızı ortaokul mezunu bekçi çevirdi, sıvazlamayı nasıl yapacak, beton mu sıvazlıyor” dedi. İYİ Partili Mehmet Çulhaoğlu da, “Hanımınızla bir yere gidiyorsunuz, sizi durduruyorlar, bekçi erkek, hanımefendiyi nasıl sıvazlayacak?'' diye sordu.

Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç de “Sıvazlama'' ifadesinin doğru olmadığını ve madde gerekçesinden çıkarılacağını açıkladı.