Belediye başkanı: Vakalar artmaya devam ederse okulları açamayız!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Temmuz’da yaptığı açıklamada son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır’da arttığını açıklamıştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Şahinbey ilçesindeki muhtarlarla yapılan toplantıda kritik açıklamalarda bulundu.

Şahin, Gaziantep’te vaka sayılarının artması durumunda okulların açılamayacağını söyledi.

Fatma Şahin, “Gaziantep Valiliği muhtarlarımızı topladı. Korona virüs nedeniyle uzun bir süredir bir araya gelememiştik. Muhtarlarımız ile istişare ettik, soruları cevapladık” ifadelerini kullandı. İHA