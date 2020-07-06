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Belediye başkanı: Vakalar artmaya devam ederse okulları açamayız!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 5 Temmuz tarihinde, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller arasında açıkladığı Gaziantep'te Belediye Başkanı Fatma Şahin'den kritik bir açıklama geldi. Şahin, "Vaka sayıları artmaya devam ederse okulları açamayız" şeklinde konuştu.

20:20 -
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Belediye başkanı: Vakalar artmaya devam ederse okulları açamayız!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Temmuz’da yaptığı açıklamada son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır’da arttığını açıklamıştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Şahinbey ilçesindeki muhtarlarla yapılan toplantıda kritik açıklamalarda bulundu.

Şahin, Gaziantep’te vaka sayılarının artması durumunda okulların açılamayacağını söyledi.

Fatma Şahin, “Gaziantep Valiliği muhtarlarımızı topladı. Korona virüs nedeniyle uzun bir süredir bir araya gelememiştik. Muhtarlarımız ile istişare ettik, soruları cevapladık” ifadelerini kullandı. İHA

Ankara Bursa Corona Diyarbakır Fatma Şahin Gaziantep istanbul Konya korona Mardin Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye
Son güncelleme: 20:40 06.07.2020
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