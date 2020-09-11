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Belediye çağrı yaptı halk parke taşı döşedi

Tunceli Belediyesi bünyesinde oluşturulan halk meclisi, kolektif çalışmayı öne çıkarmak için kentte yaşayan vatandaşlara dayanışma çağrısı yaptı. Yapılan çağrıyla kulak veren Tunceli halkı kolları sıvadı. Tunceli merkezde bulunan Demiroluk Caddesi'ndeki kaldırım taşları aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda vatandaşın katılımıyla döşendi. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da çalışmalara katılarak destek verdi.

Evren DEMİRDAŞ
15:56 -
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Belediye çağrı yaptı halk parke taşı döşedi

Tunceli Belediyesi Halk Meclis’i tarafından yapılan dayanışma çağrısı ile birlikte vatandaşlar kaldırım taşı döşemek için kolları sıvadı. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da çalışmalara katılarak vatandaşlarla birlikte taş döşedi.

“HALKA BİRLİKTE YAPMANIN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Maçoğlu, “Biz artık halka birlikte karar alıp, halkla birlikte bu işleri yapmaya başladık. Bütçemiz yok, ihale yapamıyoruz ama bunu halka birlikte yapmanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Dün akşam yaptığımız görüşmelerinden ardından küçük bir çağrı yaptık ve bugün 100'e yakın insan buradaki yolu yapmak için geldi. Halk emeğine sahip çıkıyor. Bu anlamda paramız olmasa da biz halkımızla birlikte bu işleri yapacağız” dedi.

Foto: SÖZCÜ / Halk meclisinin çağrısına yanıt veren vatandaşlar belediye ile birlikte kaldırım taşı döşedi.

“KADINLAR HER İŞİ YAPACAK GÜÇTEDİR”

Kadınlar olarak belediyenin parke taşı işinde katkıda bulunduklarını Songül Turan ise, şunları dile getirdi:

* Biz kadınlar olarak bugün belediyemize katkıda bulunmak için destek verdik. Sadece kadın olarak evde bulunmak gerekmiyormuş. Biz her işi yapacak güçteyiz.

* Bizler de kadın olarak el ele vererek parke taşlarını döşedik. Evdeki bütün kadınları buraya bekliyoruz. Ben şahsen hiç yorulmadım. Kolektif bir iş olduğu için insanlar daha arzulu oluyor. Kadınlarla birlikte taş taşıdık, taş döşedik. Çok güzel bir deneyimdi.

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