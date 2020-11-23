Belediye CHP’ye geçince, Bakanlık 379 milyonluk projenin parasını istedi

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 2021 Yılı Bütçe Teklifi üzerine yaptığı konuşmada, Bakan Adil Karaismailoğlu'na“Bakanlık olarak biz Antalya’ya 19,1 kilometrelik raylı sistem yaptık diyeceksiniz, arkasından da belediye değişti diye bunun parasını isteyeceksiniz. Ya parasını istemeyin ya da Bakanlık Sunum Kitapçığına biz yaptık diye yazıp burada da söyleyerek kimsenin kafasını karıştırmayın, siyasi malzeme yapmayın, Sayın Bakanım” diye konuştu.

“HEM BİZ YAPTIK DİYECEKSİNİZ HEMDE HARASINI İSTEYECEKSİNİZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sunum kitapçığında kenti içi raylı sistemlerle ilgili bölümünde Antalya’yla ilgili 19,1 kilometrelik şehir içi raylı sistem yapıldığı ifadelerinin yer aldığını aktaran Arı; “Yani, buradan ben şunu anlıyorum. Sizin 19,1 kilometrelik şehir içi raylı sistemi Antalya’ya kazandırdığınızı ifade ediyorsunuz.

Ayrıca bununla da çok sayıda yolcu taşıdığınızı ifade ettiniz, eğer, burada, sunumda yer aldıysa bu. Ve sizin de bunu yaptığınızı varsayıyoruz ve Antalya’mız adına teşekkür ediyoruz. Ancak, şimdi size gösterecek olduğum belgeyle Antalya Büyükşehir Belediyesinden siz bunun parasını istemişsiniz Sayın Bakanım. Siz, hem burada sunum kitapçığında diyeceksiniz ki: ‘Antalya’ya biz 19,1 kilometrelik raylı sistem yaptık' arkasından da bunun parasını isteyeceksiniz. Antalya Büyükşehir Belediyesinden 379 milyon TL, yani, eski parayla 379 trilyon para isteyeceksiniz” dedi.

“SİYASİ MALZEME YAPMAYIN”

“Bakın, eğer ki bu talebiniz ikinci etapla ilgiyse bu ikinci etap, Aksu’ya kadar devam eden ve EXPO sürecinde yapılan bir projedir ve Bakanlık tarafından yapılan bir projedir” diyerek sözlerine devam eden Arı, “Şimdi, orada belediye değişti, değişen belediyeden siz bunun parasını istiyorsunuz. Eğer, buysa inanın yanlış yapıyorsunuz Sayın Bakan. Yani, yanlışlık şu: Ya parasını istemeyin ya da bu kitapçığa yazıp burada da biz yaptık diye söyleyip kimsenin kafasını karıştırmayın, siyasi malzeme yapmayın” diye konuştu.

“ANTALYA HALKININ GELECEĞİNİ İPOTEK ALTINA SOKACAK”

Bakanın istediği paranın Antalya halkının geleceğini ipotek altına sokulacağını söyleyen Arı; Unutmasınlar ki, bu yatırımları kendi ceplerinden değil, halktan topladıkları vergilerle yaptılar. Şimdi Antalyalı vatandaşımıza belediyeyi değiştirdin, sen cezalısın, bunun cezasını öde diyorlar. Bu görülmüş bir devlet anlayışı değildir. Şu an İller Bankası şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi kaynağından kesmeye başlamışlar bile” dedi.