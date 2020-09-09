Belediye meclisinde corona paniği: 92 kişi karantinada

Çanakkale Belediye Meclisi üyesi CHP’li Erdal Gezen’in önceki gün yaptırdığı corona virüsü testi pozitif çıktı. Gezen’de belirtilerin yoğun olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gezen’in 3 Eylül’de yapılan Çanakkale Belediye Meclisi toplantısına katılmasından ötürü kentte alarm verildi. Meclis toplantısına katılan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, birim müdürleri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 92 kişi karantinaya alındı.

“92 KİŞİ İZOLASYONA ALINMIŞTIR”

Konuyla ilgili Çanakkale Belediyesi’nden açıklama yapıldı. Karantinaya alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* CHP Belediye Meclis Üyemiz Sayın Erdal Gezen'de Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Sağlık Müdürlüğümüzle irtibat sağlanarak 3 Eylül 2020 Belediye Meclis oturumunda bulunan herkesin bugünden (8 Eylül 2020) itibaren yedi gün süreyle karantina altına alınması kararlaştırılmış, bu doğrultuda 92 kişi izolasyona alınmıştır.

* Hem Meclis üyemiz Erdal Gezen'in hem de izolasyona alınan tüm kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli önlemlerin alındığı bilgisini kamuoyuna duyurur, Meclis Üyemiz Sayın Erdal Gezen'e acil şifalar dileriz.