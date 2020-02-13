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“Ben daha çok çalışıyorum” diyerek arkadaşının boğazını kesti

İstanbul Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G., iş arkadaşı Özbekistan uyruklu arkadaşı Khusin Jon Khamıdor'un boğazını keserek öldürdü. Bursa'da yakalanan M.G., polisteki ifadesinde, "İş yerinde bütün işleri benim üzerime yıktığı için tartıştık. Sonra olayı gerçekleştirdim" dediği öne sürüldü.

Tugay SADAY
14:39 -
Haberler Gündem
“Ben daha çok çalışıyorum” diyerek arkadaşının boğazını kesti

Özbekistan uyruklu Khusin Jon Khamıdor (19) ile M.G. (17) Başakşehir’e bağlı İkitelli Organize Sanayi sitesinde bulunan lazer kesim atölyesinde çalışıyordu.

İddiaya göre, 31 Ocak günü gece saatlerinde iş paylaşımı konusunda ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın alevlenmesi üzerine M.G., eline geçirdiği maket bıçağı ile Khusin Jon Khamıdor’un boğazını kesti.

BURSA’DA YAKALANDI

Özbekistanlı genç kanlar içerisinde yere yığılırken, M.G. ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özbekistanlı gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cinayet Büro ekipleri, Bursa’ya kaçtığı belirlenen M.G.’yi 4 Şubat günü yakalayarak gözaltına aldı.

“BEN ÇOK ÇALIŞIYORDUM O İSE AZ…”

Başakşehir Çocuk Büro Amirliği’ne götürülen M.G., ifadesinde, “Ben çok çalışıyordum. O çok az çalışıyordu. Bütün iş bana kalıyordu. Bu sebeple aramızda tartışma çıktı. Ben de olayı gerçekleştirdim” dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen çocuk şüpheli tutuklandı.

Başakşehir Bursa Cinayet Çocuk istanbul Özbekistan Sağlık Sanayi
Son güncelleme: 14:51 13.02.2020
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