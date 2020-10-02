‘Ben FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım’ diyen kadının yargılandığı davada karar

İstanbul'da 18 Aralık 2019'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketine ait uçakta bulunan Nikar D. “Ben FETÖ'cüyüm” diye bağırarak uçağı patlatacağı şeklinde sözler söylemişti.

Uçakta paniğe neden olan olayın ardından “hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan ve 2 buçuk ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Nikar D.'nin yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Nikar D. katılmazken, avukatı hazır bulundu. Sanık avukatı müvekkilinin cezai sorumluluğu bulunmadığını belirterek, ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini istedi.

CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın üzerine atılı “hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçunu işlediğinin sabit görüldüğünü belirtti.

Mahkeme Adli Tıp Kurumu Gözlem ve İhtisas Dairesinin sanığın cezai ehliyetinin olmadığına dair rapor verdiğini belirterek, bu nedenle sanık Nikar D. hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Öte yandan, sanık hakkında koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirine hükmedilmesine, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına karar verildi.