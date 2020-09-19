Buğra Kavuncu, memur bir ailenin çocuğu. Siyasetle ilgilenmeye gençlik yıllarında başladı. Şimdi İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı… Hep politik açıklamalarıyla görmeye alıştık onu. Bu kez ise farklı bir kimlikle karşımızda: Evlat, eş, baba… Hayalleri, hedefleri ve pişmanlıkları olan bir insan…

– Üç çocuklu bir ailede yetiştim. Şimdi de üç çocuğum var. Annem, öğretmendi. Babam, akademisyen. Ankara'da büyüdüm. Çok keyifli bir çocukluğum oldu.

– Babama benzetiyorum kendimi. O daha fazla zaman ayırıyordu çocuklarına. Benim en büyük problemim zaman. Kızım İlay'ın çocukluğunu yaşayamadım. Oğlum Mehmet Kutay'ı kısmen ama en küçüğün Yusuf'un tadını biraz çıkardım.

– Bir büyüğüm, ‘Musalla taşındasın. Senin hakkında ya çok iyi bir babaydı, ya çok iyi bir siyasetçiydi ya da çok iyi bir iş insanıydı denilebilir. Hangisini duymak istediğini sen seç' derdi. Ben, ‘çok iyi bir babaydı' diye düşünülmesini isterim.

– Ama onun hakkını verebiliyor muyum, galiba hayır. Bir burukluk var. Kendime ancak 10 üzerinden 5 verebilirim. Onu 7 yapmak için çabalayacağım.

YAPAMADIKLARIM İÇİN PİŞMANIM

Kavuncu, “Çanakkale'ye yerleşmeyi düşünüyorum. Eşim Çanakkaleli. Ben de orayı çok sevdim. İnsanız, elbet hatalarımız olmuştur. 25 yaşına geri gitsem daha çok okur, daha çok sorgulardım. Ben yapamadıklarımdan pişmanım” dedi.

‘ÖNEMLİ OLAN DÜRÜSTLÜK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin üzerinden yaklaşık 15 ay geçti. İYİ Partili Kavuncu'ya, “CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'yla aranız nasıl?” diye sorduk. Şu yanıtı verdi:

“Her ikisiyle de aramız iyi. Birlikte çalışabilme çabası ve becerisi işimize yaradı. Bizim bir ortak hedefimiz, ortak adayımız vardı. Biz adalet, hak, hukuk, ifade özgürlüğü, demokrasi istiyoruz. Zaman zaman birçok konuda da farklı düşünüyoruz. Fakat seçim döneminde bunlara hiç girmedik. Önemli olan şu; duruş ve dürüstlük. Biz, birlikte çalışabilmenin güzel bir örneğini sergiledik. Başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla da aramız çok iyi. Zaman zaman bazı konularda fikrimizi alıyor, sürece dahil ediyor. Biz rahatlıkla doğru ya da yanlış gördüğümüz konuları söyleyebiliyoruz.”