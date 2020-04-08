Berfin’in avukatlarından kezzaplı saldırganına tahliye tepkisi

AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

İnfaz düzenlemesiyle cezaevinde yatan 300 bin tutuklu ve hükümlüden 90 bininin tahliye olması bekleniyor. Tahliye edilecekler arasında Berfin'in yüzüne asit atarak hayatını karartan Casim Ozan Çeltik’in de yer alacağı belirtildi.

SÖZCÜ’ye özel açıklamalarda bulunan Berfin Özek'in avukatlarından Nevzat Ercan, “Casım Ozan Çeltik, TCK'nın 86/87. maddeleri uyarınca kasten yaralama suçundan toplamda 13 yıl ceza aldı. Bu da mevcut infaz rejimine göre kapalı cezaevinde 3 yıl, açık cezaevinde 2 yıl tutuklu kalması demek” dedi.

AVUKATI DUYURDU: ASİTLİ SALDIRGANA TAHLİYE!

Avukat Nevzat Ercan, yeni düzenleme ile birlikte zanlı Casim Ozan Çeltik’in önümüzdeki süreçte serbest bırakılacağını belirterek şöyle konuştu;

*Asitli saldırgan 15 aydır cezaevinde yatıyor. Yeni çıkacak tasarıya göre 3 ay sonra açık cezaevine çıkacak.

*Düzenleme ile ardından iki ay izne gidecek. Daha sonra 2 ay daha tekrar izin kullanma hakkı olacak. Ancak izinden dönmediğinde hiçbir yaptırımla karşılaşmayacak. Yani bu, saldırganın tahliye edileceği anlamına geliyor.

HATAY BAROSU: BU DÜZENLEME FAİLLER İÇİN BİR ÖDÜL

Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez de düzenlemeye tepki göstererek, “Bu düzenleme failler için bir ödül niteliği taşıyor” ifadelerini kullandı.

Dönmez şöyle konuştu;

*2018 yılında 403, 2019 yılında 411 ve 2020 yılında şimdiye kadar 66 kadın ve başta Özgecan olmak üzere, bugüne kadar ki tüm mağdur ve maktullerin hepsinin vebali, bu infaz düzenlemesine imza atacak her milletvekilinin boynundadır.

DÖNMEZ: FAİLLER CESARETLENDİRİLİYOR

Dönmez açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

*Berfin Özek gibi suç mağdurlarına karşı işlenen suçların faillerine birer ödüldür. Türkiye kadın cinayeti ve çocuk istismarını önlemedikçe ve böyle bir olgu Türkiye haritasından silinmedikçe, bu af girişimlerinin bu suçların faillerini cesaretlendireceği unutulmamalıdır.

*Yıllardır bu ihlallerin önlenmesi için yapılan mücadelelerin, bakanlıkların davalara olan müdahalelerinin, Cumhurbaşkanı'nın Berfin davası kararı için yaptığı açıklamanın da hiçbir anlamı kalmaz.

*Bu suçlardan verilen mahkûmiyet kararlarında yıllar içinde gözle görülür bir artış varken, bu suçların infaz indiriminin kapsamına alınması hiçbir sebeple gündeme gelmemelidir.

*Kadın cinayetlerini ve çocuk istismarını önleyen bir ülke imajı yerine istismar ve cinayeti, şiddeti ödüllendiren bir ülke imajını ülkemiz hak etmemektedir.

*2018 yılında 403, 2019 yılında 411 ve 2020 yılında şimdiye kadar 66 kadın ve başta Özgecan olmak üzere, bugüne kadar ki tüm mağdur ve maktullerin hepsinin vebali, bu infaz düzenlemesinde imza atacak her vekilin boynundadır.

*Türkiye gibi, kadın cinayetlerinin ve çocuğa istismar suçlarının en yüksek olduğu bir ülkede, bu gibi suçlar için infaz yasasında yapılacak değişikliğe konu edilerek kısmi af niteliğindeki uygulama ile bu suç faillerinin af edilmesine yol açılması, Berfin Özek gibi suç mağdurlarına karşı işlenen suçların faillerine birer ödüldür.

NE OLMUŞTU?

15 Ocak 2019'da Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu iddiaya göre eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesilmiş, Çeltik, Özek'in yüzüne asit atarak kaçmıştı.

Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, yanık ünitesinde tedaviye alındı.

Berfin Özek'e saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan Casim Ozan Çeltik tutuklandı. Berfin Özek, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak hiçbir şey onun için eskisi gibi değil.