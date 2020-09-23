Berkin Elvan davasında sona doğru!

Gezi Parkı eylemlerinde İstanbul Okmeydanı'nda kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davanın duruşması İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmaya sanık polis F.D., SEGBİS ile bağlanırken, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ile ailenin avukatları katıldı. Duruşmada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu izleyici olarak yer aldı.

“DÖNEMİN CUMHURBAŞKANI BENİ ARADI”

Duruşmada konuşan Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan şunları söyledi:

* 13 yaşındaki çocuk nasıl terörist olur. Bana bunu bilimsel olarak açıklayın. Trabzon'da öldürülen Eren Bülbül'ün acısını da paylaşıyorum. Acıları kıyaslıyorlar. Ben siyasetçi değilim, normal vatandaşım. Benim çocuğum terörist olamaz.

* Çocuğum ölmeden bir gün önce hastanede beklerken beni dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aradı, talebimi sordu. Ne talebim olabilir ki? ‘Kimsenin burnu bir daha kanamasın' dedim. O da elimden geleni yapacağım dedi. Ülkenin en yetkili kişisi oğlum terörist olsa beni arar mıydı?

* Sayın Devlet Bahçeli bana taziye mesajı gönderdi. Madem çocuğum terörist Bahçeli niye taziye diledi.

“7 YILDIR UYUYAMIYORUM”

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da “17 duruşmadır oğlumun suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışıyorum. Her şey meydanda. Ben hırsızlık yapmadım tecavüz etmedim. Terörist buysa ben oğlumla gurur duyarım. Ben yaşayamıyorum. Siz öldürün diye ben çocuk doğurmadım. Ben ara ara evde Berkin yemek ye diye sesleniyorum. 7 yıldır uyuyamıyorum. Benim oğlumu neden öldürdüler, ben isyan ediyorum bugün. Çocuğumu verin bana” dedi.

“KİMSENİN ÖLÜMÜYLE İLGİM YOK”

Avukat savunmalarının ardından söz alan tutuksuz sanık F.D. ise “Baştan beridir avukatların söyledikleri varsayım üzerinedir. Hayali bir dünyadadırlar, ispatlayamadıkları şeyleri söylemektedirler. Başka da söyleyecek bir şeyim yok” diye konuştu.

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, dava dosyasının esas hakkındaki mütalaa için duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede polis memuru F.D.'nin ‘Olası kastla adam öldürmek' suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.