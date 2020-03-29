Beştepe’deki VIP namaza tepki

Corona virüsü salgını nedeniyle cuma namazları bir süre askıya alınırken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Millet Camii'nde özel cuma namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbe okuyup kıldırdığı namaza Diyanet görevlileri ve Beştepe'deki yetkililer katıldı. Beştepe'deki cuma namazı siyasilerden tepki topladı.

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner: “Millete yasak olan, seçkinlerine yasak değilse, bu asla kabul edilemez. Yazıklar olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kınıyorum. Cumhurbaşkanımızın şahsında milletin gönlünde taht kurmuş siyasetine yönelik bir suikast girişimi değil de nedir?”

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: “Hayırdır hacı? Cuma bir tek size mi farz? Moral böyle verilmez. Bu olsa olsa şaklabanlık olur. Aklımızla dalga geçmeyin. Size tavsiyem evden çıkmayın.”

Kalp cerrahı Prof. Bingür Sönmez: “Diyanet İşleri Başkanı'ndan utanç duyuyorum, böyle bir yanlışı nasıl yapar… Böyle olmaz.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: “Millet Camii'nde millet kılamazken birilerinin cuma kılması olacak iş değil. İslam'da birlik var, ayrıcalık yok, sembolik namaz yok…”

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce: “Cuma namazı vaktinde millet camilere girmesin diye polis nöbet tutarken saray erkanı safları seyrek tutarak saraydaki Millet Camisi'nde cuma namazı kılmış. Ne Allah'tan korkuyorlar, ne kuldan utanıyorlar.”

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: “Örnek olması gereken idareciler, VIP cuma namazı kılınca, yasak koyulan halkımıza ne diyeceğiz? Bu sakil görüntüye sebep olan zihniyet karantinaya alınmalı.”

İlahiyatçı Cemil Kılıç: İslam'da protokol namazı yoktur. Hutbede Diyanet Başkanı Arapça dua ve ayetleri hem yanlış hem de eksik okudu. Göstermelik olunca rabbim mi şaşırtıyor yoksa?”