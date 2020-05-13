‘Beyaz Melek’lerin hakkı asla ödenmez

Hastalar onları ‘Beyaz Melek' olarak adlandırıyor. Onlar haftalardır salgın savaşının en ön saflarında. Kimi eşinden, çocuğundan kimi ise günlerdir anne ve babasından uzak.

Birçoğu hastaları iyileştirmeye çalışırken virüse yakalandı ancak görevinden geri adım atmadı. Corona virüsüyle mücadelenin sembollerinden hemşireler için dün özel bir gündü.

“12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü” Pandemi hastanelerinden, İstanbul Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde de durum aynı. 1100 hemşire kutsal görevlerinin başında…

Bakan koca hemşireleri kutladı

Yoğun bakım hemşiresi Hilal Or duygularını şöyle dile getirdi: “2 aydır Covid-19 yoğun bakımında çalışıyorum. Bu süreçte hiç ‘bana bulaşır mı?' diye düşünmedik. Bizim için önemli olan hastanın iyileşmesi, hasta iyileştiğinde bütün yorgunluklara değiyor.

Ama kayıplarımız olduğunda da çok üzülüyoruz.” 8 yıllık hemşire Hüseyin Sevgi ise mesleki doyuma yoğun bakımda ulaştığını belirterek, “Onlar bize emanet edilmiş canlar. Süreci birlikte atlatacağız” diyor.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman” diyerek hemşirelerin gününü kutladı.

Burada olmayı kendimiz seçtik

Hastanenin 48 yataklı yoğun bakım sorumlusu hemşire Erkan Ak, “Şu anda Türkiye'de farkımıza yeni varılıyor olması üzücü olan nokta.” dedi.

Ak şunları söyledi: İnsanlar sokağa bile çıkmaya tereddüt ederken, bizim seçme hakkımız yoktu. Olsaydı da yine burada olmayı seçerdik. Çünkü işimiz bu.”

Coronayı yendi görevine döndü

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Elif Karayel Bilgili coronayı yendi. Bilgili yaşadıklarını şöyle anlattı:

*Hastalarla mücadele ederken virüsü kaptım. Ateş ve halsizlik oldu. Süreç zor geçti. 6 yaşındaki çocuğuma söyleyemedim. İyileştim yine sahadayım.