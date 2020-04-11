Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Gece çıkanlar kendini karantinaya alsın

Dün gece sokağa çıkan her pozitif vakanın en az 5-6 kişiye virüs bulaştırdığını belirten Prof.Dr. Ateş Kara, Sözcü TV’den Turgut Erat’a konuştu.

EV İÇİNDE MASKE TAKALIM

Sosyal medya hesaplarından da uyarılarda bulunan Prof.Dr. Ateş Kara ‘Dün akşam keşke dışarı çıkmasaydık, ancak eşimiz, dostumuz, çok farklı nedenlerle dışarı çıktı, bu virüsün yayılımına sebep olabilir. Dün akşam dışarı çıktıysak lütfen 14 gün evde izole olalım, ortak alanlarda ev içinde maske takalım’ dedi.

SİGARAYI BIRAKIN

Virüs nedeniyle sık sık ‘sigarayı bırakın’ çağrısı yapan Prof.Dr. Ateş Kara sigaranın hem salgın sürecinde, hem de çocuklar ve bebekler üzerindeki etkisini de anlattı.