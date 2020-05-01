Bilim Kurulu Üyesi Azap: Salgın en az 20 ya da 24 ay daha sürebilir

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, Habertürk’teki canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Salgının geçmesinin yıllar sürebileceğini söyleyen Azap, dünya çapında seksenden fazla aşı çalışması yapıldığını ancak aşılara fazla umut bağlanmaması gerektiğini belirtti.

Azap, virüsün kontrol altına alınabilmesi için kabaca yüzde 50-60 oranında kitle bağışıklığının oluşması gerektiğini ifade etti.

Prof. Alpay Azap şunları söyledi:

*Virüsün kontrol altında olabilmesi için kitle bağışıklığının kabaca toplumdaki oranı yüzde 50-60 olması gerekecek.

*Yani dünya nüfusunun yüzde 50 ya da 60’ının bu virüse artık bağışık hale geçmesi gerekiyor.

*Aşı ile ilgili çok umutlu olamıyoruz. Seksenden fazla aşı çalışması yürüyor bazıları ikinci fazı bitirmek üzere, üçüncü faza geçmek üzere olan aşılar var. Ama bu corona virüsüne karşı aşı ile ilgili bir takım sorunlar olma olasılığı çok yüksek.

*Çok güçlü bir koruma sağlamaması ya da korumanın çok kısa sürmesi gibi sorunlarla karşılaşabiliriz.

*Bugüne kadar corona virüslere karşı geliştirilen bir aşı yok. Bunda da çok başarılı olamaya biliriz. Bu kitle bağışıklığı dediğimiz yüzde 50-60 oranı önemli, büyük olasılıkla hastalığı geçirerek bu orana ulaşacağız.

*Bir takım matematiksel modeller var, hesaplamalar yapılıyor. Bugünkü bulaşma hızı devam ederse en az 20-24 ay gibi bir süre içinde toplum bağışıklığının istenilen seviye geleceği hesaplanıyor. O yüzden belki de yıllarca tedbirlere devam edilmesi gerekir.

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