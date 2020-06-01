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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü’den ‘düğün’ açıklaması

Düğün salonlarının corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılması sonucunda evlenemeyenler, normalleşmeyle yeniden düğün hazırlıklarına başladı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, düğün yapacak olanlara tavsiyelerde bulunarak, nasıl düğün yapmaları konusunda bilgi verdi.

İsmail AKDUMAN
15:16 -
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü’den ‘düğün’ açıklaması

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yakın zamanda kapalı alanlarda düğün yapılmasının mümkün görünmediğini belirtti.

Özlü, şöyle konuştu:

* Geldiğimiz nokta itibarıyla eskiden olduğu gibi kapalı mekanlarda, kalabalık, sosyal mesafeyi koruyamadan düğün yapma olasılığı pek yok.

* Yakın zamanda da böyle bir noktaya gelebileceğimizi düşünmüyorum. Ancak düğünleri yine yapabiliriz.

”AÇIK HAVADA DÜĞÜN YAPILABİLİR”

Geleneksel düğün anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini belirten Özlü, şu öneride bulundu:

* Yeni formatlar geliştirmemiz lazım. Açık düğün yapılabilir. Bunun için belediyeler belli yerler ayırabilir. Organizasyon şirketleri açık havadaki düğünlerle ilgili yeni formatlar geliştirebilir.

* Düğünün nasıl olacağı, girişte çıkışta, düğün sırasında, tebrik sırasında, hediyeleşme, takı gibi işlemlerin nasıl yapılacağı konusunda gelecek misafirlere davetiye ile bilgilendirme yapılabilir.

* Bu şekilde kalabalık önlenebilir. Bunu yapabiliriz. Yani sosyal mesafeyi koruyarak, maskemizi takarak, hijyene dikkat ederek açık havada düğünlerin yapılabileceğine inanıyorum.

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Son güncelleme: 15:22 01.06.2020
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