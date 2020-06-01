Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü’den ‘düğün’ açıklaması

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yakın zamanda kapalı alanlarda düğün yapılmasının mümkün görünmediğini belirtti.

Özlü, şöyle konuştu:

* Geldiğimiz nokta itibarıyla eskiden olduğu gibi kapalı mekanlarda, kalabalık, sosyal mesafeyi koruyamadan düğün yapma olasılığı pek yok.

* Yakın zamanda da böyle bir noktaya gelebileceğimizi düşünmüyorum. Ancak düğünleri yine yapabiliriz.

”AÇIK HAVADA DÜĞÜN YAPILABİLİR”

Geleneksel düğün anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini belirten Özlü, şu öneride bulundu:

* Yeni formatlar geliştirmemiz lazım. Açık düğün yapılabilir. Bunun için belediyeler belli yerler ayırabilir. Organizasyon şirketleri açık havadaki düğünlerle ilgili yeni formatlar geliştirebilir.

* Düğünün nasıl olacağı, girişte çıkışta, düğün sırasında, tebrik sırasında, hediyeleşme, takı gibi işlemlerin nasıl yapılacağı konusunda gelecek misafirlere davetiye ile bilgilendirme yapılabilir.

* Bu şekilde kalabalık önlenebilir. Bunu yapabiliriz. Yani sosyal mesafeyi koruyarak, maskemizi takarak, hijyene dikkat ederek açık havada düğünlerin yapılabileceğine inanıyorum.