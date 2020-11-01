Binalara 10 metrelik baz istasyonu dikecekler

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen torba kanun teklifinin bir maddesi ile insan sağlığına zararlı olan baz istasyonları, yasal hale getiriliyor. Arsalara 15 metre, binaların çatısına da 10 metrelik baz istasyonu antenleri dikilebilecek.

Bugüne kadar ruhsatsız biçimde kurulan ve belediyelerin Vodafone, Turkcell ve Türk Telecom'a kestiği 6.8 milyon liralık baz istasyonu cezaları da affedildi.

KENDİ BORCUNU SİLİYOR

Kabul edilen maddeye göre; umumi hizmet alanları, yol, otopark, yaya bölgesi gibi yerler ile kamu ve özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde baz istasyonu kurulabilecek ve bakanlık ile belediyeler tarafından bedeli karşılığı ruhsatlandırılacak.

Baz istasyonları için arsa ve arazilerde 15 metre, binalarda ise 10 metreden yüksek olmama şartı aranacak. 2 Temmuz 2004 ile 1 Ekim 2009 tarihleri arasında yapılan kule ve direkler, kazanılmış hak sayılacak. Bunlar için harç alınmayacak.

Bu maddeyi komisyonda Ulaştırma Bakan Yardımcısı Fatih Sayan savundu ve haberleşme alt yapısının güçlendirilmesinin amaçladığını bildirdi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Bakan Yardımcısı aynı zamanda Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı, iki şapkası var. Burada da kendi şirketinin borcu siliniyor'' dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır ise, “Prof. Selim Şeker, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik, Elektronik Mühendisliği'nden emekli oldu. Baz istasyonlarının kanser hastalığına yol açtığının kesinleştiğini açıkladı. Yayılan radyasyon hücre büyümesi ve organlara etki edip, kanserin artmasına neden oluyor” dedi.

“İMAR PLANINA AYKIRI BAZ İSTASYONLARINA RUHSAT”

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, “EBA sistemi çöktü, bunu fırsat bilenler baz istasyonlarını kanuna koyuyor” açıklaması yaparken, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ise “Yerleşim yerlerinin içine serpiştirilmiş çok sayıda baz istasyonu insanlarımızı zehirliyor, sağlığını bozuyor. Şimdi de imar planlarına aykırı olarak yerleştirilmiş olan baz istasyonları ruhsatlandırılıyor'' açıklaması yaptı.

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