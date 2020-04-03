Bir doktor daha corona virüsü kurbanı

Op. Dr. Nurettin Mutluergil’in eski mesai arkadaşlarından CHP Kütahya İl Başkanı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, vefat haberini şu sözlerle verdi:

“Acımız çok büyük. Kütahya Devlet Hastanesinde yıllarca birlikte çalıştığımız çok sevgili meslektaşım, abim, dünyada nadir bulunan dürüst, çalışkan insan göz doktoru Op. Dr. Nurettin Mutluergil Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Çok çok çok üzgünüm. Mekanı cennet, devri daim olsun. Allah ailesine, evlatlarına, sevenlerine güç kuvvet ve sabırlar versin.” (İHA)