Bir eczacı daha coronadan yaşamını yitirdi

İstanbul Eczacı Odası, Esenyurt ilçesinde görev yapan Eczacı Erhan Yüksel’in Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İstanbul Eczacı Odası onur kurulunda görev yaptığı belirtilen Yüksel’in Esenyurt’ta Erhan Yüksel Eczanesi sahibi olduğu öğrenildi. Yüksel’in eşi ve kızının da eczacılık yaptığı bilgisi verildi.

1 HAFTA İÇİNDE 5 ECZACI

Son 1 hafta içerisinde 5 eczacı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Ali Balkan (İstanbul), Bekir Mutlu (Sivas), Hasan Özışık (Denizli), Abdulaziz Umuç (Şanlıurfa) ve Erhan Yüksel (İstanbul), 1 hafta içinde yaşamını yitiren ezcacılar olarak kayıtlara geçti.