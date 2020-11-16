Bir günde 3 sağlık çalışanı coronadan hayatını kaybetti

Corona virüsü salgınında sağlık çalışanları ölümlerindeki artış devam ediyor. Bugün içerisinde 3 sağlık çalışanının daha corona virüsünden yaşamını yitirdiği açıklandı.

İzmir'in Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir’in Urla ilçesinde 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil'in yaşamını yitirdiğini İzmir Tabip Odası duyurdu. Çil'in cenazesi 17 Kasım Salı günü Denizli'nin Acıpayam ilçesinde toprağa verilecek.

İYİ PARTİ: GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞIYORDU

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Dispanseri çalışanı Sururi Coşkun’un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı şu açıklamalarda bulundu:

* Bir sağlıkçı daha şehit oldu. Kahramanmaraş'ta gönüllü olarak Pandemi Çağrı Merkezinde çalışırken izole olan Sururi Coşkun malesef Covid-19 dan vefat etmiştir. Sağlıkçımıza Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Çağrımızı yineliyoruz. Sağlıkçılar şehit sayılsın.

Coşkun’un Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi Müdürü (Eski SSK Kahramanmaraş Hastanesi) olduğu öğrenildi.

TTB: ÖLÜYORUZ

Türk Tabipleri Birliği ise Sivas'ta görev yapan Eczacı Bekir Mutlu’nun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. TTB, “Ölüyoruz, yönetemiyorsunuz” ifadelerine de yer verdi.

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