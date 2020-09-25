Bir ilde daha yürürken sigara içmek yasaklandı!

Erzincan Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mehmet Makas başkanlığında toplandı. Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda yeni önlemler masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* İlimiz genelinde tüm park, bahçe ve pazar yerlerinde ayrıca Ordu Caddesi üzeri Eski Mit Kavşağı ile 13 Şubat Caddesi Devlet Hastanesi Kavşağı arası ve Halitpaşa Caddesi üzeri SGK Kavşağı’ndan, Fevzipaşa Caddesi üzeri Eski Terminal Kavşağı’na kadar maske kullanımını ihlal ederek/maskeyi aşağı indirerek, yürüyüş esnasında sigara içmenin yasaklanmasına, belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

GİRESUN’DA DA YASAKLANMIŞTI

Giresun Valiliği, corona virüsüyle mücadelede önemli bir karar almıştı. Son günlerde artan vakaların ardından sokakta sigara içmek yasaklanmıştı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada “İlimiz genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmenin yasaklanmasına karar verilmiştir” denilmişti.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Verilere göre son 24 saatte yapılan 112 bin 885 testle birlikte test sayısı 9 milyon 834 bin 572'ye ulaştı.

Bugün bin 665 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 311 bin 455'e çıktı. Can kaybı da 73 artarak 7 bin 858'e yükseldi.

Verilere göre bin 318 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 273 bin 282'ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.6 ağır hasta sayısı da bin 601 oldu.